César Awards: ‘Love Affair(s),’ ‘Adieu Les Cons,’ ‘Summer Of 85’ Lead Nominations; ‘Two Of Us’ Scores Four Nods

Emmanuel Mouret’s Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait, aka Love Affair(s), leads France’s César Award nominations with a total 13 including each of the top acting categories as well as Best Director and Best Film. The official 2020 Cannes Film Festival selection is followed by Albert Dupontel’s comedy/drama Adieu Les Cons (Bye Bye Morons) and François Ozon’s Eté 85 (Summer Of 85) with 12 each. The latter was released locally last summer and played Toronto in September.

Other titles to make the cut this morning include the Oscar shortlisted Two Of Us (Deux) from Filippo Meneghetti with Best Actress nods for leads Martine Chevallier and Barbara Sukowa as well as Best Original Screenplay and Best Debut Feature.

In the Foreign Film category are Sam Mendes’ 1917, Todd Haynes’ Dark Waters, Thomas Vinterberg’s Another Round (also Oscar shortlisted on Tuesday), Jan Komasa’s La Communion and Jonas Trueba’s Eva In August.

The César Awards ceremony is currently scheduled to take place on March 12 at Paris’ Olympia theater. Preparations are ongoing, however, exactly what form the proceedings will take is still up in the air amid Covid restrictions.

The full list of nominations in key categories is below:

BEST FILM

Adieu Les Cons, dir: Albert Dupontel

Adolescentes, dir: Sébastien Lifshitz

Antoinette Dans Les Cévennes, dir: Caroline Vignal

Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait, dir: Emmanuel Mouret

Eté 85, dir: François Ozon

BEST DIRECTOR

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Maîwenn, DNA

Sébastien Lifshitz, Adolescentes

Emmanuel Mouret, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

François Ozon, Summer Of 85

BEST ACTRESS

Laure Calamy, Antoinette Dans Les Cévennes

Martine Chevallier, Two Of Us

Virginie Efira, Adieu Les Cons

Camélia Jordana, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Barbara Sukowa, Two Of Us

BEST ACTOR

Sami Bouajila, Un Fils

Jonathan Cohen, Enorme

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Niels Schneider, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Lambert Wilson, De Gaulle

BEST FOREIGN FILM

1917, dir: Sam Mendes

La Communion, dir: Jan Komasa

Dark Waters, dir: Todd Haynes

Another Round, dir: Thomas Vinterberg

Eva En Août, dir: Jonas Trueba

BEST SUPPORTING ACTRESS

Fanny Ardant, DNA

Valeria Bruni Tedeschi, Summer Of 85

Emilie Dequenne, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Noémie Lvovsky, La Bonne Epouse

Yolande Moreau, La Bonne Epouse

BEST SUPPORTING ACTOR

Edouard Baer, La Bonne Epouse

Louis Garrel, DNA

Benjamin Lavernhe, Antoinette Dans Les Cévennes

Vincent Macaigne, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Nicolas Mairé, Adieu Les Cons

BEST FEMALE NEWCOMER

Mélissa Guers, La Fille Au Bracelet

India Hair, Poissonsexe

Julia Piaton, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Camille Rutherford, Felicità

Fathia Youssouf, Cuties

BEST MALE NEWCOMER

Guang Huo, La Nuit Venue

Félix Lefebvre, Summer Of 85

Benjamin Voisin, Summer Of 85

Alexandre Wetter, Miss

Jean-Pascal Zadi, Tout Simplement Noir

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Caroline Vignal, Antoinette Dans Les Cévennes

Emmanuel Mouret, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Filippo Meneghetti & Malysone Bovorashy, Two Of Us

Benoît Delépine & Gustave Kerven, Effacer L’Historique

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Olivier Assayas, Cu Ban Network

Hannelore Cayre & Jean-Paul Salomé, La Daronne

François Ozon, Summer Of 85

Stéphanie Demoustier, La Fille Au Bracelet

Eric Barbier, Petit Pays

BEST CINEMATOGRAPHY

Alexis Kavyrchine, Adieu Les Cons

Antoine Parouty & Paul Guilhaume, Adolescentes

Simon Beaufils, Antoinette Dans Les Cévennes

Laurent Desmet, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Hichame Alaouié, Summer Of 85

BEST EDITING

Christophe Pinel, Adieu Les Cons

Tina Baz, Adolescentes

Annette Dutertre, Antoinette Dans Les Cévennes

Marital Salomon, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Laure Gardette, Summer Of 85

BEST COSTUME DESIGN

Mimi Lempicka, Adieu Les Cons

Madeline Fontaine, La Bonne Epouse

Hélène Davoudian, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Anaïs Romand & Sergio Ballo, De Gaulle

Pascaline Chavanne, Summer Of 85

BEST PRODUCTION DESIGN

Carlos Conti, Adieu Les Cons

Thierry François, La Bonne Epouse

David Faivre, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Nicolas De Boiscuillé, De Gaulle

Benoît Barouh, Summer Of 85

BEST ANIMATED FEATURE

Calamity, Une Enfance De Martha Jane Cannary, dir: Rémi Chayé

Josep, dir: Aurel

Petit Vampire, dir: Joann Sfar

BEST DOCUMENTARY

Adolescentes, dir: Sébastien Lifshitz

La Cravate, dir: Etienne Chaillou & Mathias Théry

Cyrille Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, Du Lait, Du Beurre, Des Dettes, dir: Rodolphe Marconi

Histoire D’Un Regard, dir: Mariana Otero

Un Pays Qui Se Tient Sage, dir: David Du Fresne

BEST FIRST FILM

Two Of Us, dir: Filippo Meneghetti

Garçon Chiffon, dir: Nicolas Maury

Cuties, dir: Maïmouna Doucouré

Tout Simplement Noir, dir: Jean-Pascal Zadi

Un Divan A Tunis, dir: Manele Labidi

BEST SCORE

Christophe Julien, Adieu Les Cons

Stephen Warbeck, DNA

Mateï Bratescot, Antoinette Dans Les Cévennes

Jean-Benoït Dunckel, Summer Of 85

Rone, La Nuit Venue