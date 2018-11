The 17th Marrakech International Film Festival (Nov 30 – Dec 08) has set a jury comprising Suspiria star Dakota Johnson, Indian actress Ileana D’Cruz (Barfi!), Lebanese filmmaker and visual artist Joana Hadjithomas (I Want To See), Brit director Lynne Ramsay (We Need To Talk About Kevin), Moroccan director Tala Hadid (House In The Fields), French director Laurent Cantet (The Class), German actor Daniel Brühl (Rush) and Mexican director Michel Franco (April’s Daughter). As previously revealed, director James Gray will serve as jury president.

A total of 80 films will unspool at the festival, with Julian Schnabel’s Van Gogh biopic At Eternity’s Gate among gala screenings and also the festival’s opener. Other galas include Roma, Green Book and Capernaum while special screenings include Wildlife, Her Smell and Birds Of Passage. The official competition, galas and special screenings are listed below.

The festival will also feature tributes to Robert DeNiro, Robin Wright, Agnès Varda and Moroccan director Jillali Ferhati, as well as strands on Moroccan and regional cinema and films for young audiences.

COMPETITION

THE GOOD GIRLS (Las niñas bien) / Mexico

By Alejandra Márquez Abella

Cast: Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Murillo, Flavio Medina

JOY / Austria

By Sudabeh Mortezai

Cast: Joy Anwulika Alphonsus, Precious Mariam Sanusi, Angela Ekeleme Pius, Gift Igweh, Sandra John, Chika Kipo, Ella Osagie, Christian Ludwig, Mary Kreutzer

DIANE / USA

By Kent Jones

Cast: Mary Kay Place, Jake Lacy, Andrea Martin, Estelle Parsons, Deirdre O’Connell, Joyce Van Patten, Phyllis Gallagher, Glynnis O’Connor et Paul McIsaac

THE LOAD (Teret) / Serbia, France, Croatia, Iran, Qatar

By Ognjen Glavonić

Cast: Leon Lučev, Pavle Čemerikić

THE CHAMBERMAID (La camarista) / Mexico

By Lila Avilés

Cast: Gabriela Cartol, Teresa Sánchez

RED SNOW (Akai yuki) / Japan

By Sayaka Kai

Cast: Masotoshi Nagase, Nahana, Arata Lura, Yui Nastukawa, Koichi Sato

LOOK AT ME (Fi ‘ainaya / Regarde-moi) / Tunisia

By Nejib Belkhadhi

Cast:Nidhal Saadi, Idryss Kharroubi, Sawssen Maalej, Aziz Jebali, Mouna Nourredine

IRINA / Bulgaria

By Nadejda Koseva

Cast: Martina Apostolova, Hristo Ushev, Irini Jambonas, Kasiel Noah Asher, Krassimir Dokov, Alexander Kossev

VANISHING DAYS (Màn yóu) / China

By Zhu Xin

Cast: Jlang Li, Huang Jing as, Qiu Xiaqiu, Chen Yan, Li Xiaoxing, Lu Jiahe

URGENT (Tafaha al-kail / Une urgence ordinaire) / Morocco, Switzerland

By Mohcine Besri

Cast: Rachid Mustapha, Fatima Zahra Benacer, Youssef Alaoui, Saïd Bey, Ghalia Ben Zaouia, Ayoub Layoussifi, Younes Bouab.

ROJO / Argentina, Brazil, France, the Netherlands, Germany

By Benjamín Naishtat

Cast: Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Diego Cremonesi

AKASHA / Sudan, South Africa, Germany, Qatar

By hajooj kuka

Cast: Ekram Marcus, Kamal Ramadan, Ganja Mohamed Chakado, Abdallah Alnur Najla Kamal

THE GIRAFFE (La ahdun hunak) / Egypt

By Ahmed Magdy

Cast: Amr Hosny, Shaza Moharam, Haidy Koussa, Salma Hassan, Rasha Magdy

ALL GOOD (Alles ist gut) / Germany

By Eva Trobisch

Cast: Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw, Tilo Nest, Lisa Hagmeister, Lina Wendel

Gala Screenings

AT ETERNITY’S GATE / USA, France

By Julian Schnabel

Cast: Willem Dafoe, Rupert Friend, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner

EUFORIA / Italy

By Valeria Golino

Cast: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca

ROMA / Mexico, USA

By Alfonso Cuarón

Cast: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira

GREEN BOOK / USA

By Peter Farrelly

Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

YOMEDDINE / Egypt, USA, Austria

By A.B.Shawky

Cast: Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy

CAPERNAUM (Capharnaüm) / Lebanon, USA

By Nadine Labaki

Cast: Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad, Fadi Youssef, Nadine Labaki

SPECIAL SCREENINGS

THE ACCUSED (Acusada) / Argentina

By Gonzalo Tobal

Cast: Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Daniel Fanego, Ferardo Romano, Gael García Bernal

WILDLIFE /USA

By Paul Dano

Cast: Ed Oxenbould, Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal

EXT. NIGHT (Leil kharigi) / Egypt

By AhmadAbdalla

Cast: Karim Kassem, Mona Hala, Sherief El Desouky, Ahmad Magdy, Aly Kassem

HER SMELL / USA

By Alex Ross Perry

Cast: Elisabeth Moss, Cara Delevingne, Dan Stevens, Amber Heard, Agyness Deyn

THE TOWER / Norway

By Mats Grorud

Film d’animation

LIONHEART / Nigeria

By Genevieve Nnaji

Cast: Genevieve Nnaji, Nkem Owoh, Pete Edochie, Onyeka Onwenu

REAL LOVE (C’est ça l’amour) / France, Belgium

By Claire Burger

Cast: Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

RAFIKI / Kenya

By Wanuri Kahiu

Cast: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu, Nini Wacera, Dennis Muskoya

POISONOUS ROSES (Ward masmum) / Egypt

By Fawzi Saleh

Cast: Koky, Mahmoud Hemida, Ibrahim El Nagary

BIRDS OF PASSAGE (Pájaros de verano) / Colombia, Denmark, Mexico

By Cristina Gallego et Ciro Guerra

Cast: Carmiña Martínez, Jose Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, José Vicente Cote

DIVINE WIND (Rih Rabbani) / Algeria

By Merzak Allouache

Cast: Sarah Layssac, Mohamed Oughlis, Messaouda Boukhira, Hacene Benzerari, Abdelatif Benahmed, Brahim Derris