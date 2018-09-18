The 70th annual Primetime Emmy Awards were handed out tonight in Los Angeles, and the Television Academy certainly spread the wealth. The big winner was Amazon’s The Marvelous Mrs. Maisel, which took a leading five trophies including Outstanding Comedy Series, and HBO’s Game of Thrones, which won Outstanding Drama Series and Supporting Actor for Peter Dinklage.

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Deadline's Primetime Emmy Awards Live Blog

Here is the complete list of winners:

OUTSTANDING DRAMA SERIES

Game Of Thrones • HBO
HBO Entertainment in association with Bighead, Littlehead; 360 Television/Startling Television

OUTSTANDING COMEDY SERIES

The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios

OUTSTANDING LIMITED SERIES

The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions

OUTSTANDING VARIETY TALK SERIES

Last Week Tonight With John Oliver • HBO
HBO Entertainment in association with Sixteen String Jack Productions and Avalon Television

OUTSTANDING VARIETY SKETCH SERIES

Saturday Night Live • NBC
SNL Studios in association with Universal Television and Broadway Video

OUTSTANDING REALITY COMPETITION SERIES

RuPaul’s Drag Race • VH1
World of Wonder Productions
Pamela Post, Executive Producer
Tim Palazzola, Executive Producer
Fenton Bailey, Executive Producer
Randy Barbato, Executive Producer
Tom Campbell, Executive Producer
RuPaul Charles, Executive Producer
Mandy Salangsang, Executive Producer
Steven Corfe, Executive Producer
Bruce McCoy, Co-Executive Producer
Michele Mills, Co-Executive Producer
Jacqueline Wilson, Co-Executive Producer
Thairin Smothers, Senior Producer

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

The Crown • Netflix
Left Bank Pictures in association with Sony Pictures Television
Claire Foy as Queen Elizabeth II

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES

The Americans • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Matthew Rhys as Philip Jennings

OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES

The Crown • Paterfamilias • Netflix
Left Bank Pictures in association with Sony Pictures Television
Stephen Daldry, Directed by

OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

The Americans • Start • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Joel Fields, Written by
Joe Weisberg, Written by

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Westworld • HBO
HBO Entertainment in association with Kilter Films, Bad Robot, Warner Bros. Television
Thandie Newton as Maeve

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

Game Of Thrones • HBO
HBO Entertainment in association with Bighead, Littlehead; 360 Television/Startling Television
Peter Dinklage as Tyrion Lannister

OUTSTANDING DIRECTING FOR A VARIETY SPECIAL

The Oscars • ABC
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Glenn Weiss, Directed by

OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY SPECIAL

John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City • Netflix
Jax Media
John Mulaney, Written by

OUTSTANDING LEAD ACTOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Darren Criss as Andrew Cunanan

OUTSTANDING LEAD ACTRESS A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

Seven Seconds • Netflix
Fox 21 Television Studios
Regina King as Latrice Butler

OUTSTANDING DIRECTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • The Man Who Would Be Vogue • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Ryan Murphy, Directed by

OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

USS Callister (Black Mirror) • Netflix
House of Tomorrow
William Bridges, Written by
Charlie Brooker, Written by

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

Godless • Netflix
A Netflix Original Production
Jeff Daniels as Frank Griffin

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

Godless • Netflix
A Netflix Original Production
Merritt Wever as Mary Agnes

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES

Barry • HBO
HBO Entertainment in association with Alec Berg and Hanarply
Bill Hader as Barry

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios
Alex Borstein as Susie

OUTSTANDING WRITING FOR A COMEDY SERIES

The Marvelous Mrs. Maisel • Pilot • Prime Video
Amazon Studios
Amy Sherman-Palladino, Written by

OUTSTANDING DIRECTING FOR A COMEDY SERIES

The Marvelous Mrs. Maisel • Pilot • Prime Video
Amazon Studios
Amy Sherman-Palladino, Directed by

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES

The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios
Rachel Brosnahan as Miriam ‘Midge’ Maisel

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Barry • HBO
HBO Entertainment in association with Alec Berg and Hanarply
Henry Winkler as Gene Cousineau