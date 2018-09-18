The 70th annual Primetime Emmy Awards were handed out tonight in Los Angeles, and the Television Academy certainly spread the wealth. The big winner was Amazon’s The Marvelous Mrs. Maisel, which took a leading five trophies including Outstanding Comedy Series, and HBO’s Game of Thrones, which won Outstanding Drama Series and Supporting Actor for Peter Dinklage.
Here is the complete list of winners:
OUTSTANDING DRAMA SERIES
Game Of Thrones • HBO
HBO Entertainment in association with Bighead, Littlehead; 360 Television/Startling Television
OUTSTANDING COMEDY SERIES
The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios
OUTSTANDING LIMITED SERIES
The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
OUTSTANDING VARIETY TALK SERIES
Last Week Tonight With John Oliver • HBO
HBO Entertainment in association with Sixteen String Jack Productions and Avalon Television
OUTSTANDING VARIETY SKETCH SERIES
Saturday Night Live • NBC
SNL Studios in association with Universal Television and Broadway Video
OUTSTANDING REALITY COMPETITION SERIES
RuPaul’s Drag Race • VH1
World of Wonder Productions
Pamela Post, Executive Producer
Tim Palazzola, Executive Producer
Fenton Bailey, Executive Producer
Randy Barbato, Executive Producer
Tom Campbell, Executive Producer
RuPaul Charles, Executive Producer
Mandy Salangsang, Executive Producer
Steven Corfe, Executive Producer
Bruce McCoy, Co-Executive Producer
Michele Mills, Co-Executive Producer
Jacqueline Wilson, Co-Executive Producer
Thairin Smothers, Senior Producer
OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES
The Crown • Netflix
Left Bank Pictures in association with Sony Pictures Television
Claire Foy as Queen Elizabeth II
OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES
The Americans • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Matthew Rhys as Philip Jennings
OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES
The Crown • Paterfamilias • Netflix
Left Bank Pictures in association with Sony Pictures Television
Stephen Daldry, Directed by
OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES
The Americans • Start • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Joel Fields, Written by
Joe Weisberg, Written by
OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES
Westworld • HBO
HBO Entertainment in association with Kilter Films, Bad Robot, Warner Bros. Television
Thandie Newton as Maeve
OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES
Game Of Thrones • HBO
HBO Entertainment in association with Bighead, Littlehead; 360 Television/Startling Television
Peter Dinklage as Tyrion Lannister
OUTSTANDING DIRECTING FOR A VARIETY SPECIAL
The Oscars • ABC
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Glenn Weiss, Directed by
OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY SPECIAL
John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City • Netflix
Jax Media
John Mulaney, Written by
OUTSTANDING LEAD ACTOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL
The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Darren Criss as Andrew Cunanan
OUTSTANDING LEAD ACTRESS A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL
Seven Seconds • Netflix
Fox 21 Television Studios
Regina King as Latrice Butler
OUTSTANDING DIRECTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL
The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story • The Man Who Would Be Vogue • FX Networks
Fox 21 Television Studios and FX Productions
Ryan Murphy, Directed by
OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL
USS Callister (Black Mirror) • Netflix
House of Tomorrow
William Bridges, Written by
Charlie Brooker, Written by
OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE
Godless • Netflix
A Netflix Original Production
Jeff Daniels as Frank Griffin
OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE
Godless • Netflix
A Netflix Original Production
Merritt Wever as Mary Agnes
OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES
Barry • HBO
HBO Entertainment in association with Alec Berg and Hanarply
Bill Hader as Barry
OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES
The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios
Alex Borstein as Susie
OUTSTANDING WRITING FOR A COMEDY SERIES
The Marvelous Mrs. Maisel • Pilot • Prime Video
Amazon Studios
Amy Sherman-Palladino, Written by
OUTSTANDING DIRECTING FOR A COMEDY SERIES
The Marvelous Mrs. Maisel • Pilot • Prime Video
Amazon Studios
Amy Sherman-Palladino, Directed by
OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES
The Marvelous Mrs. Maisel • Prime Video
Amazon Studios
Rachel Brosnahan as Miriam ‘Midge’ Maisel
OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES
Barry • HBO
HBO Entertainment in association with Alec Berg and Hanarply
Henry Winkler as Gene Cousineau