John Bernecker, the stuntman on AMC’s The Walking Dead who was killed last July in a high-fall accident on the set, is among the names on the series’ list of nominees for the SAG Awards’ Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series. The guild also unveiled noms in the film stunt ensemble categories.

Winners in the two categories will be announce on the red carpet ahead of the 24th annual SAG Awards on January 21.

Bernecker was one of two on-location stuntperson deaths in 2017; the other, Joi “SJ” Harris, was killed after performing a motorcycle stunt on the set of Deadpool 2 in August. Deadpool 2 comes out this June.

The Walking Dead is joined in the TV ensemble category by HBO’s Game of Thrones, Showtime’s Homeland and Netflix’s Stranger Things. On the film side, the noms are Sony’s Baby Driver, Warner Bros’ Dunkirk and Wonder Woman, and Fox’s War for the Planet of the Apes.

Here’s the full list of noms:

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

BABY DRIVER

TriStar Pictures and MRC

DUNKIRK

Warner Bros. Pictures

"LOGAN" (20th Century Fox)

WAR FOR THE PLANET OF THE APES

20th Century Fox

WONDER WOMAN

Warner Bros. Pictures

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series

GAME OF THRONES

HBO

"GLOW" (Netflix)

HOMELAND

Showtime

STRANGER THINGS

Netflix

THE WALKING DEAD

AMC

