The International Academy of Television Arts & Sciences has set its nominees for the 2017 International Emmy Awards. Represented are 18 countries with notably strong showings for programming out of Japan and Brazil. The latter’s Justiça, a miniseries from TV Globo, scored double nominations for Drama Series and lead actress Adriana Esteves.

TV Globo

Also scoring mentions are Kenneth Branagh for the BBC’s Wallander and Anna Friel for Netflix’s Marcella. Ahead of his return to the BBC later this year, Steve Coogan’s Alan Partridge’s Scissored Isle received a nomination in the Comedy category. The Academy is also honoring Kevin Spacey and Grupo Televisa’s Emilio Azcárraga Jean with special awards.

Winners will be announced at a November 20 ceremony in New York. See the full list of nominees below:

ARTS PROGRAMMING

Hip-Hop Evolution – The Foundation; Banger Films – Canada

Never-Ending Man: Hayao Miyazaki; NHK – Japan

Portátil; Porta Dos Fundos – Brazil

Robin de Puy – Ik Ben Het Allemaal Zelf; Talent United/AVROTROS/CoBO – Netherlands

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR

Julio Andrade, Um Contra Todos; Fox Networks Groups Brazil/Conspiração Filmes – Brazil

Kenneth Branagh, Wallander; Left Bank Pictures/Yellow Bird/BBC/TKBC – UK

Zanjoe Marudo, Maalaala Mo Kaya; ABS-CBN Corporation – Philippines

Kad Merad, Baron Noir; Kwaï/Canal+ Creation originale/Pictanovo – France

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS

Adriana Esteves, Justiça; TV Globo – Brazil

Anna Friel, Marcella; Buccaneer Media/Netflix – UK

Sonja Gerhardt, Ku’damm 56; UFA Fiction/ZDF – Germany

Thuso Mbedu, Is’thunzi; Mzansi Magic/Rapid Blue – South Africa

COMEDY

Alan Partridge’s Scissored Isle; Baby Cow Productions – UK

Callboys; Woestijnvis/FBO – Belgium

Rakugo The Movie; East Entertainment/NHK – Japan

Tá No Ar: A TV Na TV; TV Globo – Brazil

DOCUMENTARY

EXODUS: Our Journey To Europe; KEO Films/BBC 2 – UK

The Phone Of The Wind: Whispers To Lost Families; NHK – Japan

Le Studio De La Terreur; Capa Presse/CANAL+/Creative Europe/Region Ile-de-France – France

Tempestad; Pimienta Films/Cactus Films/Terminal Films – Mexico

DRAMA SERIES

Justiça; TV Globo – Brazil

Mammon II; NRK Drama/SVT/DR/YLE FEM/Nordvision Fund – Norway

Moribito: Guardian Of The Spirit; NHK – Japan

Wanted; Matchbox Pictures (NBCUniversal) – Australia

NON-ENGLISH U.S. PRIMETIME PROGRAM

Hasta Que Te Conocí; Disney Media Distribution/Somos Producciones/IGSFA Management/BTF Media – U.S.

La Voz Kids; Talpa Holding/Talpa B.V./Talpa Media USA/Red Orange Productions/Telemundo/NBC Universal Television Group/Warner Horizon/Warner Bros Entertainment – U.S.

Odisea De Los Niños Migrantes; NatGeo Mundo/Fox Networks Group Latin America/National Geographic Channel Latin America/Anima Films – U.S.

Sr. Ávila; HBO Latin America/Lemon Films – U.S

NON-SCRIPTED ENTERTAINMENT

Escuela Para Maridos Colombia; Fox Network Groups Latin America/Fox Telecolombia – Colombia

Fan Pan Tae Super Fan; Thai Broadcasting Company Limited/Workpoint Entertainment Public Company – Thailand

Sorry Voor Alles; VRT/Warner Bros International Television Production België – Belgium

Taskmaster; Avalon Television – UK

SHORT-FORM SERIES

Ahi Afuera; Studio +/Iconoclast – Argentina

The Amazing Gayl Pile; LaRue Entertainment – Canada

Crime Time; Studio +/John Doe Productions/22H22 – Brazil

Familie Braun; Polyphon/ZDF – Germany

TELENOVELA

30 Vies – Isabelle Cousineau; Aetios Productions – Canada

Kara Sevda; Ay Yapım – Turkey

Totalmente Demais; TV Globo – Brazil

Velho Chico; TV Globo – Brazil

TV MOVIE/MINISERIES

Alemão; TV Globo – Brazil

Ne M’Abandonne Pas; Scarlett Production/France Télévisions – France

Reg; LA Productions/BBC – UK

Tokyo Trial; Don Carmody Television/NHK/FATT Productions B.V. – Japan